Perché l'Algeria rischia di essere peggio della Libia

IL DEFAULT INCOMBENTE DELL'ALGERIA HA DELL'INCREDIBILE

Dietro agli intrighi da caravanserraglio del clan dei parenti di Bouteflika, il fratello Saïd e le sorelle Zohr e Latifa, e dei “suoi” generali, comandati dall’onnipotente Gaïd Salah, si staglia infatti una realtà drammatica: per la seconda volta in 30 anni l’economia algerina è fallita. In un Paese nel quale tutte le materie prime vitali –tranne ovviamente petrolio e gas - devono essere importate, ormai solo la vendita progressiva delle riserve auree garantisce i consumi vitali della popolazione. Questo default incombente ha dell’incredibile, perché l’Algeria non ha l’economia dell’Egitto di Mubarak, della Tunisia di Ben Ali o della stessa Siria di Beshar al Assad. Tutti Paesi carenti di quelle immense risorse petrolifere e metanifere che potenzialmente potrebbero fare dell'Algeria una Svizzera del Maghreb. Inoltre – e questo è determinante - al momento dell’indipendenza nel 1962 il Fln, che aveva vinto la guerra contro la Francia, non solo disponeva delle immense risorse già scoperte e sfruttate, ma si accingeva a governare un Paese dotato di modernissime ed estese infrastrutture. Strade, ferrovie, rete telefonica e telegrafica, quartieri abitativi, ospedali e università, moderni mezzi meccanici per l’agricoltura e il trasporto erano già operativi, per la semplice ragione che erano stati impiantati dalla Francia per servire un milione di pied noir, di cittadini francesi residenti in Algeria e poi tutti fuggiti in Francia con l’indipendenza dell’ex colonia.