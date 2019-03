Lo scandalo pedofilia travolge il cardinale Barbarin

Lo scandalo pedofilia terremota la Chiesa francese. L'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin, 68 anni, è stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni '70 e '80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione. Noto come Primate des Gaules, il "Primate dei Galli", Philippe Barbarin è tra le personalità ecclesiastiche più importanti e influenti della Francia. L'inattesa sentenza è stata pronunciata in sua assenza in mattinata, al tribunale di Lione. Ad aprire il procedimento contro Barbarin è stata l'associazione di vittime La Parole Liberée, che accusava l'alto prelato di aver coperto padre Preynat, non segnalando alla giustizia i suoi atti pedofili nonostante ne fosse a conoscenza. «Una grande vittoria per la tutela dell'infanzia» è stato il primo commento dell'associazione. La vicenda che segna da anni la cronaca francese e sui cui è stato realizzato anche un film, Grace à Dieu di Francois Ozon, uscito da pochi giorni nei cinema di Francia.

Nel pomeriggio, il cardinale Barbarin ha offerto le sue dimissioni dopo la pronuncia della Corte. Il legale del prelato ha comunque annunciato il ricorso in Appello. «La motivazione del tribunale non mi convince. Contesteremo dunque questa sentenza con tutti i mezzi utili della giustizia» ha spiegato Jean-Félix Luciani. Secondo il sito Vatican Insider, il nuovo scandalo scuote il Vaticano e Papa Francesco che, in mattinata, si è rivolto con parole accorate ai preti della Diocesi di Roma, riuniti nella basilica di San Giovanni in Laterano per il tradizionale incontro di inizio Quaresima. «È evidente che il vero significato di ciò che sta accadendo è da cercare nello spirito del male, nel nemico che agisce con la pretesa di essere padrone del mondo» avrebbe detto secondo quanto riferito da alcuni presenti in Basilica. «Eppure non scoraggiamoci, il Signore sta purificando la sua Sposa, ci sta convertendo tutti a sé, ci sta facendo sperimentare la prova perché comprendiamo che senza di Lui siamo polvere, ci sta salvando dall'ipocrisia, dalla spiritualità delle apparenze. Egli sta soffiando il suo Spirito per ridare bellezza alla sua Sposa, sorpresa in flagrante adulterio. Il peccato ci deturpa e ne facciamo con dolore l'umiliante esperienza quando noi stessi o uno dei nostri fratelli sacerdoti o vescovi cade nel baratro senza fondo del vizio, della corruzione, o peggio ancora del crimine che distrugge la vita degli altri».

