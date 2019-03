Perché l'Italia guadagna con la Nuova via della seta della Cina

In Europa e Oltreoceano ha innescato una levata di scudi la notizia, riportata dal britannico Financial Times, dell'Italia pronta a entrare da questa primavera nella Nuova via della seta della Cina come prima potenza del G7. L'occasione per firmare il memorandum d'intesa sul maxi piano commerciale e di infrastrutture del gigante asiatico sarebbe la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia, il 22 e il 23 marzo. O, un mese dopo, al Forum sulla Belt and road initiative («Una cintura, una strada» è il nome in mandarino del programma), tra il 25 e il 27 aprile. L'allarme tra i big occidentali è scattato con l'altolà degli Stati Uniti a un passo che può «danneggiare in modo significativo l'immagine internazionale del Paese». E proprio il 21 marzo, mentre Jinping sarà a Roma, a Bruxelles si riuniranno i capi di Stato e di governo dell'Unione europea (Ue) per discutere di una linea comune sugli investimenti con la Cina.

RENZI E GENTILONI, PRIMA DI DI MAIO

Che la trovino è dubbio, considerate le divisioni dei leader europei pressoché su tutto. Mentre è certo che nel processo all'Italia ci sia una grande ipocrisia. Innanzitutto la notizia del Ft non è un'indiscrezione, né una rivelazione: già durante la sua visita in Cina del settembre scorso il vicepremier Luigi Di Maio (M5s) espresse la volontà di «concludere un memorandum of understanding con Pechino entro il 2018 sulla Nuova via della seta». La data è addirittura slittata, ma c'è di più: quanto presentato, a questo punto dall'Ue, come una mossa azzardata, non allineata del governo populista di M5S e Lega Nord, è in realtà un percorso perseguito e avviato dai governi Renzi e Gentiloni: nel 2017 l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni volò a Pechino per partecipare al primo Forum della Belt and road initiative, come primo leader del G7. Di Maio ha accelerato il processo, in un contesto internazionale – questo è il punto – nel frattempo cambiato.