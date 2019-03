Affonda barcone di migranti in Grecia: ci sono vittime

Un barcone di migranti partito dalle coste turche è affondato nella notte tra il 6 e il 7 marzo al largo dell'isola di Samos in Grecia. La Guardia costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato invece trovato più tardi sulla spiaggia. Lo riferiscono le autorità greche. La Guardia costiera, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, ha dichiarato di aver avviato subito ricerche via mare e con gli elicotteri intorno all'isola nel mar Egeo. Non è chiaro cosa abbia causato il naufragio, avvenuto in una notte di tempo sereno e mare calmo.