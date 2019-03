Torna in carcere la talpa di Wikileaks Chelsea Manning

Chelsea Manning, la talpa del Datagate che era stata ritenuta responsabile e incarcerata per aver girato centinaia di migliaia di documenti riservati a Wikileaks, torna dietro le sbarre per essersi rifiutata di testimoniare davanti a un gran giurì che sta indagando proprio su Wikileaks. Chelsea Manning ha trascorso in carcere sette anni e 35 giorni prima di essere graziata dall'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Durante la sua permanenza in carcere, Chelsea, che è stata un militare statunitense, ha concluso il percorso di transizione di genere.

IN CARCERE FINO A QUANDO IL GRAN GIURÌ NON AVRÀ DECISO SUL PROCESSO

Adesso Manning dovrà rimanere in carcere fino a quando il gran giurì, che deve pronunciarsi sulla consistenza delle prove sulla cui base celebrare o meno un processo del filone legato a Wikileaks, avrà finito il suo lavoro. Questo a meno che non cambi idea e decida di testimoniare, cosa che si è rifiutata di fare fino ad adesso sostenendo di aver già detto tutto quello che sapeva sul caso Wikileaks. Manning era stata condannata a 35 anniu di carciere nel 2010. È stata graziata nel 2017, poco prima che alla Casa Bianca arrivasse Donald Trump.

LA RICHIESTA DEI DOMICILIARI RESPINTA

Lo scorso 18 maggio Chelsea Manning, che era a Milano per partecipare al Wired Festival, aveva postato su Twitter una foto molto inquietante di lei in piedi sul cornicione della finestra della camera dell'hotel e la scritta "I'm sorry". Durante l'intervista pubblica, aveva anche dichiarato di sentirsi, a volte, sopraffatta. Per le sue condizioni di salute, gli avvocati avevano chiesto che Manning potesse usufruire dei domiciliari, richiesta che è stata respinta.