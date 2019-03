Il patto di Netanyahu con i suprematisti israeliani

Nel pieno della campagna elettorale più rovente che si ricordi per il premier Benjamin Netanyahu la Commissione elettorale della Knesset, il parlamento israeliano, ha votato l'esclusione alle elezioni politiche del 9 aprile prossimo della lista araba Raam-Balad e di un deputato comunista. Esprimendosi viceversa per ammettere al voto l'estrema destra di Potere ebraico: il partito erede del movimento Kach messo al bando per razzismo in Israele alla fine degli Anni 80 e dichiarato terroristico poco dopo, per un massacro contro i palestinesi. Gli esclusi di sinistra hanno fatto ricorso alla Corte Suprema, chiamata a decidere nel weekend, per ribaltare il parere della Knesset e non è detta l'ultima parola: in passato i giudici costituzionali sono stati altalenanti sulla legittimità di Potere ebraico. Ma mai prima del 2019 si era prospettata la possibilità che i suprematisti israeliani andassero al governo, come accadrebbe nel caso di un quinto mandato di Netanyahu.

NETANYAHU ALLA DISPERATA RICERCA DI UNA MAGGIORANZA

Il «patto con il diavolo» di Bibi, ha commentato anche il New York Times, è stato siglato nella riprovazione anche delle potenti lobby ebraiche americane filoisraeliane Aipac e Ajc e di influenti rabbini ortodossi come Benny Lau, che durante una funzione religiosa è sceso in campo sdegnato, equiparando il «voto a Potere ebraico come voto al Nazismo». Eppure il leader del Likud in persona ha dato l'imprimatur all'alleanza tra Casa ebraica e l'estrema destra extraparlamentare, garantendo (se rieletto col cartello) due seggi ai leader di Potere ebraico. Realpolitik, anche i fogli conservatori commentano che «è l'ultima spiaggia per Netanyahu» alla disperata ricerca di una maggioranza. Tuttavia, il nuovo salto di qualità nella deriva a destra del Likud può fruttare a Bibi il posto nel pantheon di Israele come il primo ministro più longevo, finora occupato da Ben Gurion. L'orientamento della Commissione della Knesset ha l'aria di un ticket per affossare il difficile, ma ventilato, sostegno degli arabo-israeliani ai centristi di Benny Gantz, in ascesa nei sondaggi.