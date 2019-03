Cosa succede in Venezuela dove un blackout ha colpito 23 Stati su 24

LA CINA TORNA A CHIEDERE DI NON INTERFERIRE

L'altra potenza globale tuttavia sembra non credere alle dichiarazioni americane e del resto secondo il magazine politico Axios già alla fine del 2018 l'amministrazione Trump stava valutando un intervento militare in Venezuela. In ogni caso per la seconda volta in pochi mesi la Cina ha lanciato un messaggio chiaro a Washington, sollecitando a non interferire nella crisi. La storia, hanno sottolineato da Pechino, ha dato una chiara lezione per«non seguire le stesse e disastose strade». Il ministro degli Esteri Wang Yi, nella conferenza stampa a margine del Congresso nazionale del popolo (sessione annuale del parlamento), ha rinnovato l'invito a evitare gli affari interni di un altro Paese che dovrebbero essere decisi «dalle sue stesse persone. Interferenze esterne e sanzioni esaspereranno le tensioni permettendo il ritorno incontrollato della legge della giungla».

«QUESTO NON È IL MOMENTO DI DEPORTARE VENEZUELANI»

Intanto la ong Human Rights Watch ha chiesto al Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti du garantire ai venezuelani lo status di protezione temporanea perché il deterioramento delle condizioni rende in questo momento non sicuro costringere le persone a tornare nel loro Paese. «La crisi umanitaria in Venezuela», afferma in una nota Bill Frelick, direttore per i diritti dei rifugiati presso l'ong, «è un caso classico di necessità di una protezione temporanea generalizzata. Questo non è il momento di deportare i venezuelani».