La protesta a Parigi dei gilet gialli il 9 marzo

La protesta dei gilet gialli prosegue sabato 9 marzo per il diciassettesimo sabato a Parigi. Gli organizzatori hanno deciso di concentrare le forze sulla capitale e di proseguire nella manifestazione per tutto il week end. Previsto un flashmod all'aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle e assemblamento in Champ de Mars, ai piedi della Tour Eiffel.

IPOTESI REFERENDUM NEL GIORNO DELLE EUROPEE

Intanto il governo francese non esclude la possibilità di organizzare un referendum il 26 maggio, in coincidenza con le elezioni europee: lo ha detto la segretaria di Stato, Emmanuel Wargon, in scia a dichiarazioni simili fatte dal presidente Emmanuel Macron. Intervistata da Europe 1, la ministra ha confermato di «non precludere al momento alcuna decisione, tutte le idee sono sul tavolo, incluso un referendum nel giorno delle europee». Tra le principali rivendicazioni dei gilet gialli c'è quella di introdurre in Francia il cosiddetto Ric, una sorta di referendum di iniziativa popolare attualmente non previsto dall'ordinamento. «Il presidente vuole darsi del tempo prima di decidere», ha aggiunto la responsabile governativa, che in questi ultimi mesi è stata tra le più attive partecipanti nel cosiddetto Grand Débat voluto da Macron per placare la rabbia dei gilet gialli. Un esercizio segnato in queste settimane da migliaia di incontri ai quattro angoli del Paese e che dovrà concludersi il 15 marzo,con l'obiettivo di tradurne la sintesi in misure concrete.

LA CONSULTAZIONE POPOLARE "RISVEGLIATA" DA MACRON

Discussa a metà febbraio, l'idea di un referendum il giorno delle europee sembrava sepolta. In molti avevano evocato il rischio che eclissasse la campagna per il voto Ue. A margine di un incontro a Gréoux-les-Bains, Macron ha però riaperto uno spiraglio lo scorso sei marzo. «Bisognerà decidere nelle prossime settimane quali tipi di risposta si vogliono portare. Ci sono cose che possono essere fatte dallo stesso governo, ci sono dei testi di legge che che possono derivarne, ci possono essere delle decisioni referendarie».