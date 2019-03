Perché l'Africa dev'essere un tema centrale alle elezioni europee

LA POPOLAZIONE DELLE GRANDI CITTÀ RADDOPPIERÀ IN 50 ANNI

Ma dove vivranno queste persone? Secondo una ricerca della compagnia Frost & Sullivan, in città al 70%. Le megalopoli africane raccoglieranno, inurbando, dai 2 ai 3 miliardi di persone alla ricerca di un lavoro. Secondo Un Population, nel 2050 Kinshasha (Repubblica Democratica del Congo) conterà 35 milioni abitanti, Lagos (Nigeria) 33, il Cairo (Egitto) 24, Nairobi (Kenya) 15. Città che raddoppieranno (almeno) nel giro dei 50 anni successivi. A Lagos si arriverà a toccare gli 88 milioni di abitanti. Con il trend economico accennato, il lavoro resta uno degli aspetti più problematici del continente. Prima, si pensava che l’Africa sarebbe diventata una Cina del mondo: lavoro delocalizzato per una manodopera dequalificata ma immensa di oltre 1 miliardo di giovani nel 2030. I conti, però, venivano fatti senza l’oste. Che in questo caso è rappresentato dall'evoluzione tecnologica.

LA VARIABILE DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA

Un documento preparato da McKinsey, intitolato A future that works, riproduce l’incremento della robotica nel mondo, in un trend sovrapponibile alla crescita dei giovani africani. Perché un imprenditore dovrebbe delocalizzare in Africa quando può affidarsi a un robot che non chiede soldi, non è iscritto al sindacato e il cui acquisto viene spesso incentivato dallo Stato? Si aggiunga un panorama diffuso fatto di infrastrutture carenti, servizi labili quando non assenti e comunque non adeguati al flusso demografico. E, in cima a tutto questo, una classe politica spesso corrotta, talvolta facente capo a dittatori poco inclini allo sviluppo. Eppure, il continente - oltre a essere ricco di terra da coltivare (solo il 25% di quella utilizzabile per l’agricoltura è oggi arata) nonché produttore ideale di energia rinnovabile - è abitato da una gioventù creativa, vogliosa di lavorare e talvolta più avanti di quanto si pensi nella applicazione delle nuove tecnologie, alcune di grande successo come Mpesa in Kenya.