Cosa sappiamo sul volo dell'Ethiopian Airlines precipitato in Etiopia

I PRECENDENTI DELL'ETHIOPIAN AIRLINES

L'Ethiopian Airlines è conosciuta per avere una buona reputazione in tema di sicurezza. Fondata dal negus Haile Selassie nel 1945, la compagnia di bandiera vola in diverse destinazioni in tutta l'Africa. Come ricorda Bbc News, viene considerata una delle compagne migliori nell'Africa sub-Sahariana. Anche se nel corso della sua storia non sono mancati gli incidenti. Nel 2010 un volo della compagnia partito da Beirut e precipitato nel Mediterraneo uccidendo 90 persone. Nel 1988 un altro mezzo colpito da uno stormo di piccioni fu costretto a un atterraggio di emergenza che provocò la morte di 31 persone. Ma l'incidente più grave è del 1996, quando uno dei suoi voli venne dirottato, durante le trattative in volo uno dei motori smise di funzionare e l'aereo fini contro uno scoglio provocando la morte di 123 persone su 175 passeggeri.