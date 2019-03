I tre voti del parlamento che possono cambiare la Brexit

Se invece e come probabile sarà un secondo no al May deal, che non piace ai brexiteer («è un chiedere scusa per aver voluto la Brexit» ha detto in aula Boris Johnson, esponente di punta del Leave) e piace ancor meno al fronte opposto, ci sarebbe mercoledì 13 marzo un secondo voto per vedere se i Comuni accettano o no un no deal. Sarà importante vedere anche con che margini il May deal viene sconfitto. Se per pochi voti, le cose cambiano, e May potrebbe studiare qualcosa prima del 29 marzo. Se si dà invece per scontato che il May deal non passa, e nettamente, ci sarà mercoledì una seconda conta. I duri che stanno con Johnson e con lo European Reserach Group (Erg) del superfalco Jacob Rees-Mogg vogliono l’uscita al buio, la loro preferita, non accettano nessun statuto speciale fra le due Irlande perché implicherebbe l’unione doganale con la Ue, e possono arrivare a un centinaio di voti, un terzo scarso del gruppo dei conservatori; fra gli altri 550 si va dall’accettazione del no deal in quanto rispettoso del referendum del 2016, ai molti dubbi, alla ferma opposizione; è possibile che il no deal venga bloccato, e la reazione dell‘Erg e di altri sarà durissima e faranno appello al Paese e al “referendum tradito”. Ugualmente dura sarà la contrapposizione giovedì 14 marzo, se ci sarà il voto sul rinvio. Rinvio che potrebbe essere l’inizio della fine della Brexit.

LA CARTA NAZIONALISTA DEI BREXITEER

Non è chiaro se il parlamento riuscirà a districare la matassa. L’opposizione alla Ue, e all’Europa visto che chi è contro Bruxelles riflette in genere una radicata visione delle isole come cosa diversa dal Vecchio continente, è presente a vari livelli in metà o poco meno della popolazione e in due terzi circa degli inglesi (diversi i gallesi e molto diversi gli scozzesi). Ancora adesso a sentire Johnson è tutta una questione di “indipendenza “ e “dignità nazionale”, carte che i nazionalisti brexiteer giocano avendo dovuto da tempo rinunciare a quella, una vera fandonia, dei guadagni economici che ci sarebbero stati nell’uscita, smentiti pesantemente dalla stesse previsioni del governo May. «Bisognerebbe impiccare la sua testa, in effige», ha detto dagli scranni di Westminster la settimana scorsa indicando Johnson il capogruppo del National Scottish Party (Nsp), Ian Blackford. Johnson fu e resta cruciale nella battaglia, ma ora dice che lui ha solo «dato una mano», come del resto sta facendo Beppe Grillo in Italia di fronte alle difficoltà dei grillini. Anche Johnson, dal notevole talento teatrale, è un istrione.

LE FATICHE DI MAY E CORBYN

May non controlla più i Tory, dove l’Erg si è strutturato da partito nel partito con un suo capogruppo che tiene la disciplina e sottopone tutti i conservatori al ricatto del nazionalismo puro e duro e del “tradimento”. Jeremy Corbyn fatica a controllare i laburisti, a chiara maggioranza anti Brexit ma con un 15% dei 245 deputati espressione di collegi che hanno votato per l’uscita dalla Ue, e timorosi di “tradirli”. May e Corbyn sono poi due remainer riluttanti o leaver riluttanti, che non è molto diverso, e anche questo complica. Corbyn ha dovuto promettere ai suoi che inserirà il 12 marzo un emendamento per un secondo referendum, ma finché non lo fa il tutto resta incerto. Non sembra che questo parlamento, storicamente scuola di democrazia rappresentativa per il mondo intero, sia in grado di risolvere il rebus. Il premier danese Lars Lǿkke Rasmussen, con una minoranza nazionalista anti Ue da gestire , ha assicurato nei giorni scorsi che mai indirà sulla questione europea un referendum. Il pubblico inglese, ha detto, «è stato raggirato da politici dalla lingua sciolta che hanno dimostrato di essere imbonitori non degni di fiducia e che hanno poi abbandonato la nave che affonda». E ha aggiunto che il parlamento britannico è oggi «un sistema paralizzato ormai prossimo alla fusione nucleare». Lo vedremo fra poche ore.