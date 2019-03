Perché dopo l'incidente in Etiopia ci sono dubbi sul Boeing 737 Max

L'AGENZIA EUROPEA STA «MONITORANDO» LA SITUAZIONE

L'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) sta «monitorando da vicino» la situazione dopo l'incidente aereo che ha coinvolto il Boeing 737 Max8 della Ethiopian Airlines. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, un portavoce ha dichiarato che tuttavia è troppo presto per fornire indicazioni alle compagnie europee, o per agire. L'Easa è in contatto con l'autorità americana Federal Aviation Administration (Faa) e con le autorità etiopi.​ Intanto, dopo la decisione cinese anche l'Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max. «A seguito del tragico incidente del 10 marzo», si legge in un tweet della compagnia aerea, «Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura - prosegue la nota - e la decisione è presa in via precauzionale. La compagnia», conclude il comunicato, «diffonderà ulteriori informazioni non appena disponibili». La stessa decisione è stata presa anche da Cayman Airways.