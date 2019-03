Trump contro Merkel: «Non affidate il 5G a Huawei»

Donald Trump ha messo in guardia Angela Merkel: se aprite le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell'intelligence. È quanto è emerso da una lettera inviata al governo tedesco dall'amministrazione Usa, come ha riportato il Wall Street Journal. La lettera, che reca la data di venerdì 8 marzo e la firma dell'ambasciatore americano a Berlino Richard Grenell, è stata spedita al ministero dell'economia tedesco.