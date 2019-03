In Venezuela il black out fa strage di bambini in ospedale

Le notizie più drammatiche arrivano proprio dagli ospedali, che non possono utilizzare i macchinari salvavita. «Secondo alcune informazioni almeno 80 sono i morti nel reparto neonatale dell'ospedale universitario di Maracaibo, Zulia, da quando è iniziato il blackout giovedì», twitta Rubio, postando la notizia della tv venezuelana VPItv. I suoi timori sono condivisi da Guaidò che ha deciso di chiedere al Parlamento di dichiarare lo Stato di emergenza nazionale e ha fornito una serie di dati in grado di delineare plasticamente la drammatica situazione nel paese: il blackout continua a lasciare al buio completo 16 stati del Venezuela, mentre altri sei hanno solo parzialmente l'energia elettrica. La totale assenza di elettricità è costato finora al settore privato, in un paese già economicamente in ginocchio, 400 milioni di dollari.