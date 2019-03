Le cose da sapere sul voto per la Brexit del 12 marzo 2019

3. LE CRITICITÀ: RESTA IL RISCHIO DI UNA PROROGA INDEFINITA

Per il vice premier di fatto del governo May, David Lidington, si tratta di documenti che hanno lo stesso «valore legale» dell'accordo di novembre tra Londra e i 27. Per il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, e per il suo ministro ombra per la Brexit, Keir Starmer, invece no. Di certo si tratta di passi in avanti per venire incontro alla premier e alle resistenze della sua maggioranza: specialmente quelle dei falchi Tory brexiteer e degli alleati del Dup. Passi che tuttavia non cancellano almeno due punti deboli.

1. Gli impegni previsti nei tre allegati erano già indicati, almeno in sostanza, nella lettera di rassicurazioni (insufficiente per Westminster) inviata dallo stesso Juncker e del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, qualche settimana fa. E non modificano il testo originario dell'accordo, integro con le sue 585 pagine come voleva Bruxelles.

2. Nella prima bozza della mozione che il governo intende mettere ai voti del parlamento (e che recepisce in cinque punti i tre documenti nuovi, assieme all'accordo di divorzio e alla dichiarazione politica sulle relazioni future di novembre) è scritto nero su bianco che «i cambiamenti» introdotti «riducono il rischio» di una proroga «indefinita» del backstop per il Regno. Non che lo eliminano del tutto.