I conservatori europei hanno bocciato il salario minimo di Macron

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha risposto alle proposte del presidente francese Emmanuel Macron, respingendo l'ipotesi di un salario minimo europeo e di una comunitarizzazione dei debiti (ovvero una loro integrazione a livello comunitario), nel corso di un'intervista a Deutschlandfunk.

LE CRITICHE AL SALARIO MINIMO

Riguardo al salario minimo europeo, nei diversi Stati membri ci sono livelli di vita differenti e «per molti Stati è un grande vantaggio economico che i compensi siano più bassi perché possono impiantare lì la produzione», ha detto il cancelliere austriaco.

KURZ: «IDEE DI MACRON UTOPICHE»

Riguardo alla comunitarizzazione dei debiti «la considero pericolosa perché è già attraente per gli Stati fare debiti». Nel complesso le proposte del presidente francese sono giudicate «utopistiche». Mentre Kurz ha espresso opinioni «coincidenti» con quelle della neo leader della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha espresso le sue critiche alla proposta di Macron in una lettera del 10 marzo su Welt am Sonntag.

LA POSIZIONE DELLA GERMANIA

L'idea di Macron, infatti, è stata bollata come «statalismo europeo» dall'erede di Angela Merkel. «Il centralismo europeo, lo statalismo europeo, la collettivizzazione dei debiti, un'europeizzazione del sistema sociale e del salario minimo sarebbe la strada sbagliata», ha scritto aggiungendo che «l'obiettivo di un'Europa in grado di agire non giustifica un super-Stato europeo». «Una rifondazione dell'Europa non va senza gli Stati nazionali: sono la fondazione della legittimità democratica e dell'identificazione» ha proseguito Kramp-Karrenbauer, «insieme si può lavorare sulla protezione delle frontiere esterne e sulla politica di sicurezza e difesa, ha concluso.