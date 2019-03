Il parlamento di Londra ha bocciato l'accordo di Theresa May sulla Brexit

PREPARATIVI UE PER IL NO DEAL «PIÚ IMPORTANTI CHE MAI»

«Se ci sarà una richiesta ragionata da parte del Regno Unito» per un'uscita posticipata, «i 27 Paesi dell'Ue la valuteranno e decideranno all'unanimità. L'Ue si aspetta una giustificazione credibile per una possibile estensione» della permanenza del Regno Unito e «della sua durata», ha spiegato il portavoce del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che in riferimento al parlamento europeo e al bilancio Ue avverte: «Il corretto funzionamento delle istituzioni dell'Ue dovrà essere garantito». «L'Ue ha fatto tutto il possibile» per favorire la ratifica dell'Accordo di divorzio sulla Brexit a Westminster. «L'impasse può essere risolta solo nel Regno Unito. I nostri preparativi per un 'no deal' ora sono più importanti che mai», ha scritto il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier su Twitter.

L'OPZIONE ELEZIONI ANTICIPATE

Tuttavia almeno a Londra c'è chi vuole subito guadagnare dall'ennesima bocciatura della premier. «L'accordo del governo è morto, è tempo di convocare elezioni politiche», ha dichiarato il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, replicando a Theresa May dopo la seconda bocciatura della premier. Corbyn ha accusato May di aver fatto passare il tempo deliberatamente e l'ha sfidata a scegliere a questo punto la strada delle urne. Ha tuttavia anche confermato l'intenzione di ripresentare alla Camera dei Comuni il suo piano B per una Brexit alternativa più soft.