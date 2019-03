Il parlamento britannico dice no a una Brexit senza accordo

Via libera del parlamento britannico al primo emendamento contro l’ipotesi di un'uscita senza accordo dall’Unione europea. Il testo sulla Brexit, promosso trasversalmente da conservatori e laburisti per mettere il governo di Theresa May alle strette, mira a potenziare il rifiuto del No Deal, escludendo che Londra possa lasciare l'Ue «senza un accordo di recesso e una cornice sulle relazioni future». L’emendamento, presentato dal laburista Jack Dromey e dalla conservatrice Caroline Spelman, è stato approvato con 312 voti a favore e 308 contrari.

COSA SUCCEDE ADESSO

Adesso la palla passa alla terza e ultima votazione in programma il 14 marzo. Il parlamento sarà chiamato a dire sì o no alla richiesta di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019. L'opzione Delay sta prendendo sempre più corpo, ma il percorso deve essere scandito e ufficializzato dalla Camera dei Comuni.