Le cose da sapere sul voto per la Brexit del 13 marzo 2019

3. LO SCENARIO: TRA REFERENDUM BIS E... USCITA SENZA ACCORDO

Se, come sembra, il parlamento britannico dovesse dirsi contrario a un no deal, il 14 marzo voterebbe sull'ipotesi di un rinvio della data di uscita del Regno Unito dalla Ue, attualmente in agenda il 29 marzo del 2019. L'esito non è scontato. In caso di via libera, Londra dovrebbe chiedere alla Ue l'estensione dell'Articolo 50. Bruxelles ha già fatto sapere che la concederà solo se corredata da un piano chiaro per uscire dallo stallo. Se però il rinvio dovesse essere bocciato dal parlamento britannico, si aprirebbe una nuova fase di impasse, che potrebbe risolversi in una uscita senza accordo come in nuove proposte da parte del parlamento in carica, chiamato a subentrare al governo con una qualche maggioranza trasversale positiva su una soluzione (anche quella di un problematico referendum bis, come ha riconosciuto la premier in persona) o a farsi da parte a sua volta per lasciare spazio alle urne.