L'economia della Cina tra frenata e mercati azionari

LE RIPERCUSSIONI DELLA GUERRA COMMERCIALE DI TRUMP

È passato solo un anno da goldilocks, le cose sembravano andare così bene, l'economia globale era in piena espansione, come si è potuto guastare tutto così rapidamente? Lao Tzu partirebbe dalla discordia. La prima risposta infatti sta nelle preoccupazioni per la guerra commerciale di Trump: tutto è iniziato con i dazi sulle lavatrici e sui pannelli solari, poi sono arrivati quelli sull'acciaio e via via altre categorie di merci durante l'anno. Così come quando c’è ottimismo proliferano gli investimenti, si costruiscono nuove fabbriche e impianti, ugualmente è stato il calo di ottimismo, il cambio d’umore degli operatori economici, a provocare un rallentamento. Non è detto che questo rallentamento debba necessariamente portare a una recessione globale. Certamente, ad aumentare la preoccupazione (e la discordia) c’è un elemento importante: gli interventi che i governi e le banche centrali potrebbero mettere in atto per cercare di contrastare una recessione non potranno essere robusti come in passato: i tassi di interesse sono molto bassi (in Europa sono addirittura ancora negativi) quindi c’è pochissimo (o nessuno) spazio per tagliarli.

LA CINA CERCA DI AFFRANCARSI DA UNA CRESCITA DIPENDENTE DAL DEBITO

Il malessere economico cinese si sta diffondendo attraverso le catene di approvvigionamento internazionali, proprio mentre la Cina cerca di affrancarsi da una crescita fortemente dipendente dal debito. Per l'ultimo decennio l’economia del gigante asiatico ha beneficiato di una dose di credito senza precedenti. Il governo cinese vorrebbe da un parte mordere il freno, ma dall’altra il Partito comunista cinese non può permettersi una crisi economica. Mentre l'economia degli Stati Uniti è fortemente dipendente dai consumatori, l'economia cinese infatti dipende in maniera massiccia dagli investimenti. Il Congresso del Pcc ha indicato come obiettivo di crescita per il 2019 un 6% dal 6,8% realizzato l’anno scorso. Il target si è dunque leggermente abbassato, giungendo al valore più basso da tre decenni. Sarebbe bello vedere i consumatori cinesi diventare protagonisti dei piani del Pcc, ma per ora ci dovremo accontentare di vedere altri nuovi prestiti alle grandi imprese a proprietà (almeno parzialmente) pubblica, più qualcosa per il mercato immobiliare, già ora afflitto da segnali di bolla speculativa.