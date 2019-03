Erdogan ha accusato Netanyahu di essere un ladro e un tiranno

Scontro frontale tra Recep Tayyip Erdogan e Benjamin Netanyahu. Il presidente turco ha accusato il premier israeliano di essere un «ladro» e un «tiranno» che «massacra bambini palestinesi di 7 anni». L'attacco è arrivato dopo che il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin, aveva tacciato Netanyahu di «razzismo» verso gli arabi israeliani di religione islamica. Parole cui il capo del governo israeliano aveva replicato definendo Erdogan «il dittatore della Turchia» che mette in carcere «giornalisti e giudici».

L'AFFONDO DURANTE UN COMIZIO AD ANKARA

Erdogan ha rincarato la dose il 13 marzo, rivolgendosi direttamente a Netanyahu durante un comizio ad Ankara in vista del voto amministrativo del 31 marzo: «In Turchia non abbiamo perseguitato nessun ebreo, non abbiamo fatto a nessuna sinagoga nulla di ciò che tu hai fatto alle moschee. Non provocarci. Non parteciperemo a questo gioco, ma ti chiederemo il conto davanti alla comunità internazionale».

SPECULAZIONI POLITICHE DIETRO IL DUELLO

Il premier israeliano, anziché «impedire l'oppressione dei musulmani», secondo Erdogan sarebbe reo di «speculare in vista delle prossime elezioni» in programma a Tel Aviv nel mese di aprile. Noi, ha aggiunto il presidente turco, «continueremo a lottare fino all'ultimo respiro per i diritti dei palestinesi e per un'amministrazione di Gerusalemme in linea con il peso che ha per il mondo musulmano».

IL PRECEDENTE DI APRILE 2018

Non è la prima volta che Erdogan lancia pesanti accuse contro Netanyahu. Ad aprile del 2018, durante il primo giorno della Marcia per il ritorno organizzata dai palestinesi per ricordare quella che essi considerano l'espropriazione dei loro territori per mano israeliana, ci furono 16 morti e circa 1.400 feriti. In quell'occasione il presidente turco definì Netanyahu «un terrorista». E il premier israeliano rispose così: «L'esercito più etico al mondo non ha bisogno di ricevere lezioni di morale da chi ha bombardato indiscriminatamente i civili per anni».