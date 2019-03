La Cina ha offerto aiuto al Venezuela per il black out

La Cina ha offerto al Venezuela il suo aiuto per accelerare il ripristino della rete elettrica saltata, secondo l'accusa rivolta dal presidente Nicolas Maduro agli Stati Uniti di Donald Trump, a seguito di «cyber sabotaggio» responsabile del peggiore blackout del Paese. Il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, in conferenza stampa, ha detto di aver letto i report sull'accaduto, esprimendo «profonda preoccupazione» per la situazione. «La Cina spera che il Venezuela possa scoprire le ragioni del problema quanto prima possibile e riattivare la normale fornitura elettrica e l'ordine sociale», ha aggiunto Lu. La Cina è disposta «a fornire aiuto e supporto tecnico per ristabilire la rete elettrica in Venezuela», ha osservato ancora il portavoce senza fornire ulteriori dettagli. L'elettricità è tornata martedì 12 marzo in molte parti del Paese, anche in alcune aree afflitte dal blackout fin da giovedì, mentre difficoltà sono rilevabili in alcune zone della capitale Caracas e nella regione occidentale che confina con la Colombia. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro ha assicurato che dispone di prove che dimostrano che è stato un cyber attacco partito dagli Stati Uniti che ha causato il blackout che paralizza il Paese da giovedì 7 marzo. Maduro ha annunciato la creazione di una commissione d'inchiesta sul caso, con l'assistenza delle Nazioni Unite e di paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba.