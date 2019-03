Manafort condannato anche per cospirazione nel Russiagate

E SPUNTANO ALTRI 16 CAPI D'ACCUSA PER FRODE SUI MUTUI IPOTECARI

Manafort ha anche ammesso di aver tentato di manipolare alcune sue testimonianze una volta incriminato. «Mi dispiace per quello che ho fatto», ha detto davanti al giudice federale prima di ascoltare il verdetto, «compirò 70 anni fra qualche settimana, mia moglie ne ha 68 e ha bisogno di me, come io ho bisogno di lei. Vi chiedo di valutare questo, non divideteci». Manafort deve scontare complessivamente 7 anni e sei mesi e Trump ha più volte ipotizzato il ricorso alla grazia. Ma i guai giudiziari dell'ex braccio destro del presidente non finiscono qui. Dopo la seconda condanna, infatti, i media americani hanno riportato la notizia secondo cui un giudice di Manhattan ha spiccato ben 16 capi d'accusa contro di lui. Tra i reati contestati quello di frode nel campo dei mutui ipotecari ai danni dello Stato di New York. Se venisse condannato anche in questo caso, Manafort dovrebbe necessariamente scontare il carcere. Anche qualora Trump decidesse di graziarlo per i reati federali commessi.