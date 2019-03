Se pure lo Yemen in guerra e alla fame accoglie i migranti

In Yemen accade un fenomeno che induce a riflettere e che si colloca al di fuori della narrazione che normalmente si fa in merito a questo Paese. Quando si parla di Yemen – e non avviene molto di frequente – è inevitabile infatti fare riferimento alla catastrofe umanitaria in cui questo Stato povero, anzi poverissimo, è precipitato con il colpo di stato, peraltro “annunciato”, scatenato dagli Houthi per l’indifferenza mostrata dal “legittimo” governo di allora (e dai precedenti). Un golpe contrastato dal governo stesso e dalla coalizione a guida saudita che lo sostiene con una violenza pari alla sua inefficacia: basti considerare l’orrendo primato di otto bambini che ogni giorno vengono uccisi o feriti nelle 31 zone del Paese in cui il conflitto è attivo, i 14 milioni di persone sull'orlo della carestia, le 12 mila vittime e di oltre tre milioni di sfollati. Per non parlare del triste fenomeno delle spose bambine, cioè delle piccole date in sposa in cambio di cibo per la famiglia.