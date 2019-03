Nell'era Trump lo scandalo delle università Usa non stupisce

L’ultimo scandalo americano è scoppiato martedì mattina, mentre io ero in palestra a cercare di perdere quei dannati chili in più. Dopo una lunga indagine, il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato che dal 2011 al 2018, una trentina di genitori molto ricchi hanno pagato più di 25 milioni di dollari per fare in modo che i figli potessero essere ammessi a università prestigiose, tra cui Yale, University of Southern California, Stanford e altre. Il Washington Post ha spiegato che un certo signor William Singer «usava la sua associazione per aiutare gli studenti a barare durante i test per l’ammissione e per pagare gli allenatori delle università in modo di fare ammettere i ragazzi nelle squadre sportive con credenziali false. Il signor Singer ha usato la sua organizzazione, The Key, come copertura per permettere ai genitori di inviare i soldi in un conto nascosto che permettesse loro di non pagare tasse federali». Oltre agli allenatori, il signor Singer ha anche pagato gli amministratori degli atenei. In tutto, le persone coinvolte in questo scandalo sono una cinquantina. I genitori sono tutte persone molto abbienti, tra cui amministratori delegati di grosse compagnie, due attrici di Hollywood, avvocati e così via. La lista dei crimini commessi include racket organizzato, riciclaggio di denaro, ostruzione alla giustizia e cospirazione per frodare gli Stati Uniti. Aggiungerei, se potessi, oltraggio al pudore.