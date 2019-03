Sparatoria in una scuola di San Paolo in Brasile

Strage in una scuola del Brasile. Cinque studenti e un impiegato sono rimasti uccisi. Teatro della sparatoria la scuola "Professor Raul Brasil" di Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo. Gli autori, secondo i media locali, sarebbero due adolescenti incappucciati che hanno fatto irruzione nell'edificio sparando all'impazzata. Tra i morti ci sono anche i due assalitori, che dopo la strage si sono suicidati. Secondo alcune fonti, inoltre, l'impiegato della scuola rimasto ucciso sarebbe il preside. L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota, così come resta ancora da accertare il movente della strage.

(notizia in aggiornamento)