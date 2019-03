Anche Donald Trump ha fermato i Boeing 737 Max

ALTRI CASI DI PROBLEMI COL PILOTA AUTOMATICO

L'Independent ha rivelato due casi, entrambi segnalati in circostanze anonime alla Nasa, di aerei che hanno iniziato a perdere quota violentemente subito dopo l'avvio del pilota automatico, in un caso «con il muso all'ingiù». Una scatola nera ha registrato un pilota che gridava «Non cadere! Non cadere!», prima di disattivare l'autopilota. Sul luogo del disastro vicino ad Addis Abeba, diventato meta di un triste pellegrinaggio dei cari delle vittime 157 vittime (otto dei quali sono italiani) in lacrime, non è stato rinvenuto nemmeno un cadavere. Ai familiari non potrà essere affidato alcun resto da compiangere: l'aereo «è interamente sprofondato nel terreno. Purtroppo abbiamo ritrovato solo piccoli brandelli», ha detto il Ceo di Ethiopian Airlines.