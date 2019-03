Il voto sulla Brexit e i cinque possibili scenari

Potrebbero essere cinque gli scenari rimasti a disposizione del Regno Unito sulla strada sempre più caotica e piena d'incognite della Brexit, alla luce anche delle ultime votazioni, dalla bocciatura del piano May al rigetto dell'ipotesi di uscire senza accordo fino ad arrivare al voto formale per chiedere un rinvio. 412 deputati hanno, infatti, votato a favore di una mozione per chiedere all'Ue un possibile rinvio della Brexit al 30 giugno. Ecco quindi cinque scenari che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane.

1. NO DEAL, BRUXELLES POTREBBE DIRE NO AL RINVIO

Nonostante il voto declamatorio della Camera dei Comuni britannica contro questo sbocco, l'incubo di un traumatico divorzio senz'accordo resta concreto. E continua a essere l'esito previsto di default per il 29 marzo, sulla base alle scadenze fissate nero su bianco in seguito alla notifica dell'art. 50 del Trattato di Lisbona per il recesso di Londra dall'Unione, almeno fin quando Westminster non ratificherà un accordo purchessia o Bruxelles non concederà un rinvio. I 27 dell'Unione potrebbero infatti decidere di non concedere altro tempo in mancanza di un piano certo da parte di Westminster.