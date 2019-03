Il parlamento ha approvato la richiesta di rinvio della Brexit

Theresa May porta a casa finalmente un piccolo successo alla Camera dei Comuni. Nel voto del 14 marzo, il parlamento del Regno Unito ha dato il via libera - con 412 sì e 202 no - a una mozione che consente di chiedere all'Unione europea un rinvio "breve" della Brexit, dal 29 marzo al 30 giugno 2019. Nel frattempo, verrebbe riproposto per la terza volta al voto di ratifica del parlamento l'accordo di divorzio raggiunto da May con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte. L'ultima il 12 marzo.

A questo punto, la settimana del 18 marzo è in programma il terzo voto sull'accordo May. Se non dovesse passare, la premier - come scritto nella mozione approvata - chiederebbe alla Ue un rinvio più lungo, di circa un anno. Una ipotesi indigesta ai brexiteer più convinti, rappresentanti dell'ala ultraconservatrice dei Tory e - assieme agli unionisti nordirlandesi del Dup - e sostenitori di un taglio netto con l'Unione europea. È la loro opposizione che ha fatto naufragare l'accordo per ben due volte. Con questa mossa, May prova a mettere loro pressione.

Sempre nella seduta del 14 marzo, il parlamento di Westminster ha bocciato l'ipotesi di un secondo referendum sulla Brexit, con 334 voti contrari e 85 favorevoli. L'emendamento, presentato dalla ex Tory Sarah Wollaston, proponeva di estendere l'articolo 50 del trattato di Lisbona per concedere tempo per una seconda consultazione popolare.