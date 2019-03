Le conseguenze di un rinvio della Brexit sulle elezioni europee

Si porrebbe poi il problema di come riempire l'eventuale buco che lascerebbe una loro decadenza anticipata (la soluzione adottata con la Brexit al 29 marzo è stata la redistribuzione dei seggi tra gli altri Paesi: all'Italia ne sono toccati tre). Si entrerebbe insomma in una terra incognita, sottolineano gli addetti ai lavori nei corridoi di Strasburgo. Una situazione inedita, come tutta la Brexit del resto, per la cui gestione non ci sono regole nei trattati. I membri del gruppo di coordinamento per la Brexit all'Eurocamera sottolineano due questioni: la prima, spiega l'eurodeputato del Pd Roberto Gualtieri, è che con una proroga lunga «costituzionalmente c'è un dovere di partecipare alle elezioni da parte del Regno Unito». La seconda, messa in evidenza dal belga dei Verdi Philippe Lamberts, è che «non è il parlamento europeo che organizza le elezioni ma gli Stati membri». Un altro tema di discussione nel già ricco menù del vertice europeo di fine marzo.