L'idea di dare il premio Nobel per la pace a Greta Thunberg

L'allarme sui rischi che la Terra corre a causa dei mali ambientali, d'altra parte, con il pericolo di milioni di morti premature per l'inquinamento dell'aria e dell'acqua potabile, rafforza il pressing internazionale sui governi, sollecitati a intervenire al più presto. E milioni di giovani scenderanno in piazza venerdì 15 marzo, per il Global strike for climate. Secondo l'ultimo rapporto Onu sullo stato del nostro pianeta, in futuro quasi un quarto delle malattie e delle morti a livello mondiale potrebbe essere collegato all'inquinamento ambientale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e per le fasce più vulnerabili della popolazione. La manifestazione del 15 marzo coinvolgerà oltre 1.320 città in un centinaio di Paesi del mondo. L'iniziativa è partita proprio da Greta, che da settembre con il suo sciopero per il clima porta ogni venerdì migliaia di persone davanti al parlamento svedese. Greta, che ha soltanto 16 anni, è riuscita a sensibilizzare il mondo intero sulla crisi climatica ed è diventata un simbolo, non solo per i suoi coetanei. In Italia, secondo i Verdi, le città che prenderanno parte allo sciopero sono 140 e per eventi organizzati siamo al secondo posto dopo la Germania.

MODELLI OBSOLETI DI SVILUPPO CHE DEVONO ESSERE CAMBIATI

L'Onu, come detto sopra, con il suo studio ha ricordato ai decisori pubblici che l'inquinamento atmosferico è la principale causa di malattie e provoca tra 6 e 7 milioni di morti premature. Anche gli inquinanti nell'acqua dolce sono un grandissimo rischio: le infezioni resistenti agli antimicrobici e agli antibiotici possono moltiplicarsi e diventare fra le principali cause di morte in tutto il mondo entro il 2050. L'impatto sarà anche sulla fertilità maschile e femminile e sullo sviluppo neurologico dei bambini. Per non parlare poi del rischio di estinzione globale di animali e piante, del degrado del suolo e dell'inquinamento degli oceani. Il mondo ha bisogno di muoversi «lungo un percorso di sviluppo più sostenibile», hanno scritto gli scienziati delle Nazioni unite, «ma i leader economici e politici si aggrappano a modelli obsoleti». Il cambiamento non può che partire dai cittadini. Da ciò che si mangia a come ci si sposta, da come si gestiscono i rifiuti a quale energia si utilizza. Per fermare il declino si è ancora in tempo. Ma è il momento di mobilitarsi.