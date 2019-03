Soldato inglese incriminato per il Bloody Sunday in Irlanda del Nord

A 47 anni di distanza dalla strage, un ex soldato britannico verrà incriminato per la morte di due attivisti in Nord Irlanda, nella 'domenica di sangue' del 1972 a Londonderry, resa celebre per sempre dalla canzone degli U2. Il militare, identificato con l'iniziale "F.", era uno dei 17 membri del reggimento di paracadutisti britannici coinvolto nella violenta repressione delle proteste contro la detenzione di alcuni sospetti nazionalisti irlandesi. I morti furono 13, una 14/a vittima morì mesi dopo per le ferite. Un'inchiesta durata decenni ha stabilito che i soldati aprirono il fuoco contro dimostranti disarmati. Alla protesta presero parte 20mila persone.