La Nuova Zelanda e gli attentati: solo cinque negli ultimi 70 anni

Chi è l'attentatore delle due moschee in Nuova Zelanda

Si chiama Brenton Tarrant l'uomo che ha assaltato due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda. L'uomo è un 28enne australiano vicino ad ambienti di estrema destra. Secondo l'emittente tv australiana Nine News Sydney, l'uomo sarebbe originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese. Dell'agguato l'uomo ha rivendicato la responsabilità delle sparatorie lasciando un manifesto anti-immigrati di 74 pagine in cui ha spiegato chi è e perché ha commesso la strage. Tarrant ha filmato l'intero attentato.