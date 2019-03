Cosa sappiamo sulle sparatorie in due moschee della Nuova Zelanda

LA RIVENDICAZIONE ANTI-MIGRANTI

A ridosso dell'agguato l'uomo ha rivendicato la responsabilità delle sparatorie lasciando un manifesto anti-immigrati di 74 pagine in cui ha spiegato chi è e il motivo delle sue azioni, che definisce un attacco terroristico. Tarrant ha detto di essere un australiano bianco di 28 anni che è venuto in Nuova Zelanda solo per pianificare e addestrarsi all'attacco. Ha detto di non essere membro di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e interagito con molti gruppi nazionalisti, sebbene abbia agito da solo e nessun gruppo abbia ordinato l'attacco. Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da «immigrazione di massa». L'attacco, ha scritto Tarrant nel suo "manifesto", è stato un atto di «vendetta contro gli invasori, per le centinaia di migliaia di morti causate da invasori stranieri sulle terre europee nella storia... per la schiavitù di milioni di europei prelevati dalle loro terre dagli schiavisti islamici... (e) per le migliaia di vite umane perse in attacchi terroristici in tutte le terre europee». Secondo il sito australiano News.com.au l'uomo aveva preannunciato il suo gesto sulla piattaforma 8chan, un forum online. L'uomo, si legge nel suo stesso manifesto, ha raccontato di aver pianificato il gesto per due anni anche se l'obiettivo è stato scelto solo tre mesi fa.