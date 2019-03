Chi è l'eroe che ha disarmato il killer della strage in Nuova Zelanda

I TESTIMONI: KILLER AIUTATO DA DEI COMPLICI

«L'uomo, che indossava un giubbotto antiproiettile, ha cominciato a sparare alla cieca colpendo chi era davanti alla sua traiettoria. È a questo punto», ha detto ancora il superstite dell'agguato, «che il ragazzo che di solito si prende cura della Moschea ha cercato di affrontare il killer e si è avventato sull'uomo disarmandolo. Ha cercato di inseguirlo e anche di sparargli, ma non è riuscito a trovare il grilletto. Gli è corso dietro ma delle persone lo aspettavano in macchina fuori dalla moschea ed è fuggito». Nella moschea di Linwood sono state uccise sette persone, 41 in quella di Deans Avenue, attaccata per prima, mentre una persona è morta in ospedale per le ferite riportate.