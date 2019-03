I viaggi di Brenton Tarrant, autore della strage in Nuova Zelanda

ZAGABRIA E SARAJEVO CONFERMANO VIAGGI IN CROAZIA E BOSNIA ERZEGOVINA

Da Zagabria e da Sarajevo è stato confermato ufficialmente che Tarrant è stato alla fine del 2016 e all'inizio del 2017 in Croazia e in Bosnia-Erzegovina. Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha riferito che dal ministero degli Interni di Zagabria è stato confermato che Tarrant è stato in Croazia tra la fine del dicembre 2016 e l'inizio del 2017. «All'epoca non era una persona di interesse per le nostre istituzioni», ha aggiunto Plenkovic. Secondo la stampa, Tarrant si sarebbe fermato in Croazia per circa due settimane e avrebbe visitato Zagabria e varie città della costa adriatica, inclusa Dubrovnik. La polizia di confine bosniaca ha da parte sua confermato alla stampa che Tarrant è entrato in Bosnia il 2 gennaio del 2017. Venerdì il procuratore generale bulgaro Sotir Tsatsarov aveva reso noto che Tarrant aveva visitato vari Paesi balcanici fra il 2016 e il 2018, fermandosi in varie località storiche legate in particolare alle battaglie tra cristiani e ottomani.

ANKARA NDAGA SU MOVIMENTI DI TARRANT IN TERRITORIO TURCO

Intanto Ankara ha aperto un'indagine «su movimenti e contatti» di Tarrant sul territorio turco. Fonti ufficiali hanno rivelato che il killer delle moschee aveva trascorso «un lungo periodo di tempo» in Turchia. E al presidente turco Recep Tayyip Erdogan Tarrant aveva augurato la morte nel 'manifesto' razzista diffuso su internet prima della strage. Mentre l'Iran, per bocca del ministro degli Esteri Zarif, ha sollecitato una riunione urgente dell'Organizzazione della cooperazione islamica.