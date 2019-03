L'eredità del referendum in Crimea cinque anni dopo

L'Ucraina ha spostato il suo baricentro verso Occidente e si è allontanata dall'orbita russa, ma ha pagato, sta pagando e continuerà a pagare un caro prezzo. Ha perso definitivamente la Crimea e il Donbass è coinvolto in una guerra sporca. Difficile una reintegrazione sul breve e medio periodo, guardando gli esempi analoghi nello spazio post-sovietico (Ossezia del sud e Abcasia in Georgia, Transnistria, Nagorno Karabakh) e fuori, a partire dalla questione di Cipro Nord. La firma dell'Accordo di associazione con l'Unione europea non ha certo spalancato, né spalancherà, per Kiev la via verso Bruxelles come membro a tutti gli effetti. Lo stesso dicasi per la Nato, nonostante i cambiamenti costituzionali che in Ucraina servono solo come specchietto per le allodole in campagna elettorale.

GLI OSTACOLI ALL'ABBRACCIO DELL'OCCIDENTE

Se Victor Yanukovich aveva ancorato alla Carta il concetto di neutralità, Poroshenko punta adesso sui rapporti transatlantici, ma alla fine le decisioni saranno prese altrove. Se già oltre 10 anni fa Germania e Francia si erano opposte all'entrata della Georgia, per l'Ucraina gli ostacoli sembrano ancor più insormontabili. Soprattutto perché il Paese, oltre al peso della guerra nel Donbass e la permanente ombra russa, rimane altamente instabile. Il sistema oligarchico è quello su cui si basa ancora l'Ucraina e che gestisce politica e soprattutto economia. La corruzione rimane il problema principale e cinque anni dopo la cosiddetta "rivoluzione della dignità" poco è cambiato e la maggiore vitalità della società civile è regolarmente soffocata dai vecchi usi e costumi. La rivoluzione arancione del 2004, ricordata in più come la rivoluzione dei milionari contro i miliardari, aveva già illuso gli ucraini una volta. La campagna elettorale in corso è il più evidente e recente esempio di una deriva inarrestabile. E in questo caso il Cremlino non c'entra nulla.