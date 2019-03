La protesta dei gilet gialli del 16 marzo 2019

I gilet gialli si preparano a scendere in piazza per il 18esimo sabato consecutivo di proteste. Gli organizzatori hanno lanciato diversi appelli sui social per rilanciare la partecipazione, in costante calo da diverse settimane. Il leader de facto del movimento, Eric Drouet, ha postato un video su Youtube in cui si augura che questo sabato entri nella storia della Francia. Il 9 marzo alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Parigi nel 17esimo 'atto' della protesta e almeno sette sono state fermate dalle forze dell'ordine ai margini della manifestazione. Dopo circa quattro mesi dalla sua nascita e il balletto di cifre sulla partecipazione, il movimento dei 'gilet gialli' guarda adesso alla giornata di mobilitazione nazionale di oggi per fare anche il punto sul suo percorso fin qui.

LA LEVAVASSEUR RINUNCIA ALLA LISTA UNITARIA

L'ex infermiera Ingrid Levavasseur, figura di spicco dei gilet gialli, che è stata la prima ad annunciare il progetto di presentare una lista alle europee, si è arresa l'11 marzo: unire i gilet gialli e le loro cinque liste già annunciate diventa impossibile. Alla radio Rtl, la Levavasseur ha detto di rinunciare al progetto e di ritirarsi dall'avventura politica. Il 13 febbraio, Ingrid Levavasseur aveva già annunciato di uscire dalla lista Ric (Unione di iniziativa cittadina), ma ora aggiunge di voler rinunciare a presentare una propria lista. «Passiamo per degli sprovveduti», ha commentato la Levavasseur ai microfoni della radio, «hanno distrutto il movimento». Secondo i sondaggi, una lista unitaria intestata ai gilet gialli raccoglierebbe appena il 3% alle europee.