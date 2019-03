La Nuova Zelanda e il rapporto con l'immigrazione

OMBRE E LUCI SULLA QUESTIONE MAORI

I maori però non sono sempre stati discriminati, anzi. Accettando nel 1840 il dominio della Regina Vittoria con il Trattato di Waitangi ottennero una serie di privilegi e garanzie che nei primi anni della dominazione furono in gran parte annullati. In seguito però sono stati non solo ripristinati, ma anche rafforzati. Il maori è diventato lingua ufficiale assieme all’inglese, e la Nuova Zelanda è chiamata, sempre ufficialmente, anche Aotearoa. Non solo. La popolazione indigena già nel 1867 ottenne il suffragio universale per i seggi a essa riservati in parlamento. Suffragio universale che nel 1879 venne allargato tutti i cittadini maschi per garantire anche ai bianchi gli stessi diritti degli indigeni e nel 1893, primato mondiale, anche alle donne. La questione maori ebbe però anche un risvolto meno progressista con la creazione di un sistema di leggi per l’immigrazione che privilegiavano l’insediamento dei bianchi anglofoni per permettere loro di diventare maggioranza demografica e politica.

PORTE APERTE AGLI EUROPEI, PORTE SBARRATE AI CINESI

Nel Paese arrivarono così molti europei. Attorno al 1900 fu incoraggiata l’immigrazione di dalmati dall’allora impero austro-ungarico per favorire lo sviluppo della viticultura e della frutticultura. Nel 1937 fu consentito l’arrivo di alcuni ebrei in fuga dal nazismo tra cui il filosofo austriaco Karl Popper. Durante la Seconda Guerra mondiale invece furono aperte le frontiere anche a un gruppo di orfani polacchi. Eppure a partire dal 1881, il governo di Wellington aveva cominciato a mettere paletti all'immigrazione cinese imponendo una pesante tassa di ingresso in vigore fino al 1944, e impedendo agli asiatici di prendere la cittadinanza.

I VARI IMMIGRATION ACT

Nel 1987 entrò in vigore un nuovo Immigration Act che poneva fine a ogni tipo di discriminazione etnica. Ma solo quattro anni dopo, nel 1991 - anno di fondazione di New Zealand First, fu varato un sistema immigrazione a punti varie volte emendato in cui i nuovi arrivati erano vagliati in base all'età, ai familiari già presenti in Nuova Zelanda, alle offerte di lavoro ricevute nel Paese, all'esperienza lavorativa in aree in cui la Nuova Zelanda aveva scarsità di mano d’opera qualificata. Nel 2005 un residente su cinque era nato all’estero: una delle proporzioni più alte del mondo. Nel 2010 cambiarono ancora le carte in tavola: i migranti sono cominciati a essere "filtrati" in base a ricchezza, istruzione e conoscenza dell'inglese. Da qui la popolare battuta secondo cui la maggior parte dei tassisti di Auckland sono ingegneri e medici altamente qualificati la cui laurea serve loro a entrare in Nuova Zelanda ma non a trovare un lavoro adeguato. Nella campagna elettorale per le elezioni del 2017 New Zealand First ha promesso di limitare un massimale di non più di 10 mila nuovi migranti ammessi all’anno: i rifugiati hanno già un tetto di 1000 ammessi ogni anno. Il governo di coalizione tra laburisti e New Zealand First ha poi fatto un accordo di compromesso per cui l’attuale cifra di 71 mila immigrati l’anno sarà portata a quote di 20-30 mila da definire via via.