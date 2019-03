La lunga militarizzazione di Sharm el-Sheikh

Era la perla del Mar Rosso, meta di turisti in cerca di mare cristallino, coralli, ma anche avventure nel deserto in sella a cammelli o quad tra la sabbia e le rocce del deserto del Sinai che al tramonto si tingono di rosa e rosso. Oggi Sharm el-Sheikh porta ancora i segni delle ferite degli attacchi terroristici, ma soprattutto è militarizzata e rischia di trasformarsi in un fortino con tanto di mura intorno, a protezione della città e dei turisti, che si tenta disperatamente di richiamare. Intorno a quella che viene chiamata la Old City, il nucleo della Sharm el-Sheikh originaria, sta sorgendo una barriera in cemento armato allo scopo di proteggere gli insediamenti (e soprattutto i lussuosi alberghi di lusso che ancora vi si trovano) da possibili attacchi terroristici da parte di miliziani dell’Isis provenienti dall’interno del deserto del Sinai, che in qualche caso si sono infiltrati e hanno fatto proseliti tra le popolazioni beduine.

UNA BARRIERA ATTORNO A SHARM EL-SHEIKH

A inizio 2019 hanno fatto la loro comparsa alcuni enormi lastroni di cemento armato, alti sei metri, che dovrebbero proteggere Sharm el-Sheikh, soprattutto nella zona di Naama Bay, un tempo affollatissima di turisti stranieri, soprattutto russi e inglesi, ma anche italiani. Lì, lungo la spiaggia dove sorgevano stabilimenti balneari gremiti di turisti in cerca di sole caldo e mare in pieno inverno, oggi resta poco. In compenso la militarizzazione dell’intera area è evidente. Lungo la moderna strada che collega l’aeroporto di Sharm alla zona turistica, più a Sud della penisola, sono presenti check point con dossi artificiali e garitte con poliziotti o militari armati di mitra. Ora si aggiungerà la barriera, anche se le autorità militari smentiscono che si tratti di un muro: «Non vogliamo un muro. Il progetto consiste in un insieme di alte barriere e una recinzione di filo spinato di almeno 37 km con quattro porte di accesso molto belle alla città» ha spiegato il generale Khaled Fouda al Guardian.