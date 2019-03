Alt dello speaker a un terzo voto sull'accordo May per la Brexit

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha posto il veto a un terzo tentativo di ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dal governo di Theresa May, se il testo non sarà cambiato. La decisione è stata annunciata da Bercow, dopo una lunga e dettagliata ricostruzione degli avvenimenti recenti (con la doppia pesante bocciatura dello stesso accordo) e dei precedenti regolamentari stabiliti negli anni, criticando le iniziative unilaterali e i ripetuti rinvii del governo. L'altolà di Bercow mette in crisi la strategia di May. Stando alla mozione votata da Westminster il 14 marzo, se il terzo voto fosse passato May avrebbe chiesto alla Unione europea un rinvio di tre mesi della scandenza per l'uscita di Londra, attualmente fissata al 29 marzo; in caso contrario, sarebbe stata chiamata a chiedere un rinvio più lungo.