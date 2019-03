La falsificazione degli eventi che alimenta il rischio terrorismo

L’attentato non è stato dunque frutto di un estemporaneo impulso di follia e a riprova di ciò basti osservare che, qualche minuto prima di dare il via al filmato della sua macabra impresa, Tarrant aveva postato il suo Manifesto nel quale fra l’altro denunciava i migranti, stigmatizzandoli come invasori, e metteva in fila i punti storici della sua teoria della “invasione e della sostituzione” chiamando in causa la vittoria di Carlo Martello a Poitier, della battaglia di Lepanto del 1571 vinta dal Doge di Venezia Venier, il fallito assedio di Vienna del 1683, per poi precipitare sui nomi di Breivik, lo stragista nazionalista di Utoya del 2011. E sul nostrano Luca Traini. Nel giro di pochi minuti il suo Manifesto e quindi il suo video alimentavano un’impressionante catena virale (1,5 milioni di visualizzazioni) prima che Facebook provvedesse a rimuoverli. Dunque, il Tarrant si è manifestato minuzioso pianificatore dell’attentato e pianificatore del massimo del suo riverbero mediatico.

IL RISCHIO DI ALIMENTARE I SENTIMENTI DI RANCORE E ODIO

Una parte del problema sta proprio in questo, cioè nell’effetto emulativo cui questa duplice operazione è destinata a servire, dovunque essa possa attecchire. Del resto, è la medesima metodologia seguita dai gruppi del jihadismo terroristico. L’altra parte del problema sta nel rischio di alimentare una distruttiva catena di azioni e reazioni attraverso l’inseminazione di sentimenti di rancore e di odio di una parte contro l’altra, che siano i bianchi e i neri piuttosto che i cristiani e i musulmani. Il nodo essendo la diversità vista come una minaccia, col rischio che anche la diversità di opinione possa assumere una tale valenza. L’incrocio di questi due problemi non deve essere sottovalutato: ne vediamo in Europa le temibili ricadute, in termini di reazioni al fenomeno migratorio, di contrasto al diverso in nome di una pseudo-identità religiosa. Ricadute che proprio in questo momento devono fare i conti anche con la realtà di un terrorismo che, pur sconfitto militarmente, trova linfa, brodo di coltura in quel coacervo di ingredienti sociali, politici, economici e settari che continuano ad avvelenare il nostro intorno– pensiamo al Nord Africa, al Sahel e al Medio Oriente - e il nostro interno (pensiamo alle periferie ma non solo).

EUROPA (E ITALIA) NON DEVONO SENTIRSI IMMUNI

L’Europa non deve e non può sentirsi esente da questo rischio. Ancor meno l’Italia dove pure spira un vento carico di particelle socialmente acide e politicamente polarizzanti che sarebbe quanto mai urgente frenare e possibilmente fermare, a evitare che fenomeni di estremismo ancora piuttosto localizzati si tramutino in una temibile corrente. Cullarsi al suono della sirena dell’assenza, finora, di manifestazioni di jihadismo e di sovranismo estremista è sconsigliabile. È del tutto da condividere al riguardo la presa di posizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella secondo il quale la strage nelle due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda ha rappresentato un segnale di «allarme gravissimo», ricordando tra l’altro come i richiami di Tarrant a Carlo Martello, a Venier, sono un modo di cancellarie la storia, di cancellare la civiltà che la storia ha costruito, ciò che dà la dimensione del pericolo che ci sta di fronte. Dove la falsificazione degli eventi – mio commento – è certamente colposa se non addirittura dolosa ed è finalizzata solo allo scontro, al conflitto.