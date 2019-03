Le contromisure in Nuova Zelanda dopo la strage di Christchurch

TARRANT LICENZIA IL SUO AVVOCATO: VUOLE DIFENDERSI DA SOLO

Intanto il terrorista ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici. Lo riferisce il New Zealand Herald, sottolineando che ciò suscita il timore che Tarrant possa cercare di trasformare il processo in uno strumento per la propaganda suprematista. Richard Peters, l'avvocato d'ufficio che ha difeso Tarrant nella sua prima apparizione davanti ai giudici sabato 16 marzo, ha detto di aver saputo la decisione dal suo assistito. Peters ha aggiunto che Tarrant gli è parso lucido e non mentalmente instabile, sebbene abbia convinzioni estremiste.

LEGGI ANCHE: Dopo la strage di Christchurch il Viminale avvia attività di monitoraggio

VIETATO L'INGRESSO IN AUSTRALIA A MILO YIANNOPOULOS

Il governo australiano ha nuovamente rifiutato l'ingresso nel paese per un giro di conferenze del provocatore britannico di estrema destra Milo Yiannopoulos, appena una settimana dopo che il visto era stato personalmente approvato dal ministro dell'Immigrazione David Coleman. E questo contro l'avviso del Dipartimento Affari Interni secondo cui il commentatore non passava il "test di carattere" per entrare in Australia. Il ministro Coleman ha dichiarato che i commenti di Yiannopoulos sui social media dopo il massacro di Christchurch, in cui ha descritto l'Islam come una «cultura religiosa barbarica e aliena», sono «deplorevoli e fomentano odio e divisione» e non gli sarà permesso di entrare in Australia. Il ministro ha aggiunto che l'attacco a Christchurch è stato «un atto di male assoluto» compiuto «su musulmani che praticavano pacificamente la loro religione. L'Australia è a fianco della Nuova Zelanda e delle comunità musulmane in tutto il mondo nel condannare quest' atto inumano».