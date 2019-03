Ora il Pentagono vuole lasciare 1.000 soldati Usa in Siria

La permanenza di circa 1.000 soldati, rispetto agli oltre 2 mila di oggi, si renderebbe dunque necessaria per non abbandonare a loro stessi i miliziani curdi che combattono, cercando di spezzare le ultime resistenze degli uomini del Califfato. Che, secondo gli ultimi dati, possono ancora contare su 15-20 mila militanti armati nel mondo e di alcune cellule dormienti proprio in Siria e in Iraq. La speranza di Trump era quella di arrivare a un accordo con la Turchia e con gli alleati europei per creare una safe zone al confine nordorientale della Siria. Ma i colloqui sarebbero finora falliti. Soprattutto quelli con Ankara, che continua a considerare dei terroristi i gruppi curdi finora appoggiati dagli Usa, proprio come l'Ypg, braccio siriano del Pkk.

LA MINACCIA TURCA

Più volte il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha minacciato di attaccare questi gruppi, sollevando preoccupazioni anche per la sicurezza dei soldati Usa e per il rischio che si creino situazioni di scontro tra truppe americane e l'esercito turco. Una smentita sull'esistenza del piano del Pentagono è comunque arrivata dal capo di stato maggiore delle forze armate americane, Joseph Dunford: «Non ci sono cambiamenti al piano annunciato e continuiamo ad attuare la decisione del presidente di ridurre le forze Usa a una presenza residuale». Ma i vertici civili e militari del Dipartimento alla difesa finora non hanno mai fatto numeri, ne hanno mai confermato le cifre fatte dalla Casa Bianca, che nelle scorse settimane aveva parlato prima di 200 poi di 400 peacekeeper. Una forza ritenuta però troppo esigua, soprattutto dopo l'episodio dell'uccisione di quattro americani in un attacco suicida in un ristorante nella città siriana di Manbij. A conferma che l'Isis è ancora vivo.