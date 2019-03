La Russia ha schierato missili e bombardieri in Crimea

La data non deve essere stata scelta a caso. Esattamente a cinque anni dall'annessione della penisola di Crimea, la Russia ha schierato sul territorio conteso all'Ucraina, missili Iskander-M e bombardieri strategici a lungo raggio Tupolev Tu-22M3: lo ha dichiarato il presidente della Commissione Sicurezza e Difesa del Senato russo, Viktor Bondarev, che interpreta il dispiegamento dei bombardieri come una risposta allo scudo missilistico Usa in Romania. Il sistema Shield, come viene chiamato in codice lo scudo anti missile a stelle e strisce, è attivo dal maggio del 2016. Lo schieramento di uno scudo missilistico, ha detto il senatore russo, è divenuto una seria sfida, alla quale il ministero della Difesa russo ha deciso di rispondere con il dispiegamento in Crimea, nella base aerea di Gvardeisky, di uno squadrone di bombardieri a lungo raggio Tu-22M3 armabili con missili. «Questa mossa», ha concluso, «ha radicalmente cambiato l'equilibrio regionale delle forze».