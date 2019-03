Cosa sappiamo sulla sparatoria di Utrecht

LEGGI ANCHE: La strage alla moschee di Cristchurch in Nuova Zelanda

La polizia olandese, in un tweet, ha comunicato di prendere seriamente in considerazione l'ipotesi terroristica, malgrado al momento non siano state diffuse informazioni sull'uomo che ha aperto il fuoco. «L'indagine sulla sparatoria a 24 Oktoberplein a Utrecht è in corso», recita il messaggio. «In questo ambito prendiamo in considerazione anche un eventuale movente terroristico».