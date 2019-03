L'Ue ha detto che per estendere la Brexit serve un piano concreto

L'ESTENSIONE HA UN COSTO E DEVE ESSERE GIUSTIFICATA

Se Londra chiederà un'estensione, per prenderla in considerazione «i 27 avranno bisogno di un piano concreto per prendere una decisione». «Estendere l'incertezza potrebbe avere costi politici per le nostre aziende e costi politici per l'Ue. Il Regno Unito deve dirci velocemente cosa vuole fare», ha aggiunto Barnier. L'uscita, ha aggiunto il capo negoziatore, «deve essere utile per raggiungere un divorzio ordinato del Regno Unito. Ora dobbiamo vedere se questa estensione sarà veramente richiesta e quale processo politico la giustifichi. L'estensione deve essere utile perché ha dei costi, è un prolungamento dell'incertezza e non possiamo concederla senza vere ragioni».

BARNIER: «UNA ESTENSIONE LUNGA IMPLICA UN NUOVO PROCESSO»

È il motivo dell'estensione che spiegherà e definirà la sua durata. Un'estensione lunga deve essere legata a qualcosa di nuovo, ad un processo politico nuovo. L'estensione lunga pone preoccupazioni sulle grandi sfide che stanno di fronte all'Ue» oltre che per il voto per le Europee. «Le autorità dell'Ue vogliono sapere quale sia il processo politico che motiva tale estensione. Un processo politico ai Comuni? O nel dibattito politico generale nel Regno Unito? Non voglio speculare oltre su questo punto, in questa fase», ha continuato. «Tutto quello che posso dire», ha aggiunto, «è che è nostro dovere chiedere se questa estensione sarà utile, perché l'estensione accrescerà l'incertezza ed i costi dovuti all'incertezza. E non possiamo prolungare l'incertezza senza avere una buona ragione per farlo». Barnier ha poi specificato che a decidere dovranno essere i 27 leader dell'Unione riuniti nel Consiglio Europeo.