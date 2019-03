Com'è andato il vertice Usa-Russia sul Venezuela a Roma

Per la crisi in Venezuela gli Stati Uniti e la Russia concordano che è necessaria una soluzione pacifica. Lo ha spiegato il rappresentante speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, dopo i primi colloqui diretti sulla crisi nel Paese sudamericano con rappresentanti russi. Abrams ha descritto come «positivi, seri e sostanziali, gli incontri tenutesi a Roma».

«NESSUNA PRESSIONE SU ROMA PER L'APPOGGIO A GUAIDÒ»

«Con l'Italia abbiamo soltanto un punto di disaccordo sul Venezuela», il mancato riconoscimento di Juan Guaidò come presidente. «Ma su molti altri punti concordiamo», ha detto il rappresentante speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, al termine della due giorni a Roma per colloqui sul Venezuela con un delegazione russa.