Ergastolo per il leader dei serbi di Bosnia Radovan Karadzic

I giudici dell'Aja hanno condannato in appello all'ergastolo Radovan Karadzic, al quale in primo grado erano stati comminati 40 anni di carcere. Il presidente della corte, il giudice danese Van Josen, ha detto che il tribunale di appello ha concordato con la procura nel ritenere che la condanna di primo grado, 40 anni di reclusione, sia stata inadeguata alla luce della gravità dei crimini compiuti da Radovan Karadzic. E che pertanto la pena inflitta tre anni fa sia «incomprensibile» e «ingiusta».

CONFERMATE LE ACCUSE DI GENOCIDIO PER SREBRENICA

La corte di appello ha confermato le accuse a Karadzic per il genocidio di Srebrenica, l'assedio e i bombardamenti su Sarajevo, i crimini e le atrocità compiute negli anni della guerra in Bosnia (1992-1995), ma ha ribadito, come nella sentenza di primo grado, che l'ex leader politico dei serbi di Bosnia non è responsabile di 'genocidio' in altri sette comuni bosniaci. La sentenza odierna di appello è quella definitiva per Karadzic.

L'EX GENOCIDA IMPERSCRUTABILE ALLA LETTURA DELLA SENTENZA

Karadzic ha ascoltato immobile e senza mostrare apparentemente alcun segno particolare di reazione la sentenza. I media serbi hanno riferito che l'ex leader politico dei serbi di Bosnia è rimasto imperturbabile e tranquillo al suo posto in aula, ascoltando la lettura del giudizio finale. L'esposizione del dispositivo della sentenza di appello è durata circa un'ora, con la diretta televisiva che è stata differita di mezz'ora.

L'ARRESTO NEL 2008 DOPO UNA LUNGA LATITANZA

Karadzic, 73 anni, psichiatria di formazione, fu arrestato a Belgrado il 21 luglio 2008 al termine di una lunga e rocambolesca latitanza condotta in Serbia sotto falso nome e favorita da appoggi, coperture e protezioni. Negli ultimi tempi della fuga si faceva passare per il dottor Dragan Dabic, una sorta di santone specialista in medicina alternativa. Nove giorni dopo la cattura fu estradato dal Tpi all'Aja dove il processo a suo carico cominciò nell'ottobre 2009. Resta in attesa della sentenza definitiva, intanto, il generale ex capo militare dei serbi di Bosnia Ratko Mladic, noto come il 'Boia di Srebrenica'. Mladic, condannato in primo grado all'ergastolo nel novembre 2017, è rinchiuso nel carcere dell'Aja a Scheveningen.