Siria, perchè l'Isis non finisce con la battaglia di Baghouz

LA RESISTENZA DEGLI IRRIDUCIBILI DEL CALIFFATO

Lo dimostra la resistenza fino all'ultimo uomo che è in corso nell'ultimo chilometro quadrato dell'Isis a Baghouz. Raqqa è stata liberata nel 2017, la vicina Deir Ezzor un anno dopo, nel novembre scorso. Ma sono occorse settimane per stanare il migliaio di jihadisti in ritirata e occorrono giorni per occupare la tendopoli. Il combattente italiano Lorenzo Orsetti, volontario nelle brigate curde Ypg parte delle Sdf, è stato ucciso a 33 anni a Baghouz in uno dei disperati contrattacchi dell'Isis. Allo stesso modo, poche settimane prima il fotografo Gabriele Micalizzi, sopravvissuto, veniva incrociato nella zona da una granata dei jihadisti. Anche il portavoce delle forze curdo-arabe Kino Gabriel, nel comando generale delle Sdf, ha dovuto smorzare le previsioni dei vertici sulla «rapida pulizia dell'enclave»: la battaglia è vinta, ha confermato, «ma per essere completata richiede un po' più tempo del previsto». Redur Xelil, altro veterano forze curdo siriane ha messo in guarda su come l'Isis continuerà a essere una «grande e seria minaccia alla sicurezza, anche in seguito».

LE CELLULE DI ISIS E AL QAEDA CHE SOPRAVVIVONO

Da Baghouz i combattenti dell'Isis tentano di fuggire attraverso una rete di tunnel, in parte distrutta dai raid. Qualcuno ce la fa, in migliaia sono scappati da Raqqa e da Deir Ezzor durante le liberazioni, alcuni sono riusciti a camuffarsi e a oltrepassare il confine con la Turchia, anche verso l'Europa. Altri sono in Siria, dove resistono diverse cellule e piccole enclavi: ancora questo marzo, nella roccaforte dei ribelli islamisti di Idlib sono stati giustiziati 10 terroristi dell'Isis dai rivali jihadisti di Tahrir al Sham, ex al Nusra, ex affiliati ad al Qaeda. In Siria i gruppi nell'orbita di al Qaeda hanno finito per scontrarsi con l'Isis: il sedicente Stato islamico nacque a Raqqa tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, con la vittoria di Isis su al Nusra. Da allora le due sigle estremiste hanno continuato a contrapporsi, armate da potenze straniere rivali, ma il rischio della caduta del Califfato è che, come già in Iraq dove anni fa iniziò tutto (Isis fu una filiazione di al Qaeda locale, la più violenta), possano tornare a fondersi. Per dare vita a un gruppo terroristico ancora peggiore.